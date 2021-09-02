РИАМО - 2 сен. Четверг станет первым днем метеорологической осени в Москве. В столичный регион будет поступать свежий воздух полярного происхождения, температура окажется ниже климатической нормы, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В течение дня метеоусловия в столичном регионе будут определяться тыловой частью североатлантического циклона, куда будут поступать разрозненные массивы кучево-дождевых облаков и новые порции более свежего воздуха полярного происхождения с температурным фоном даже немного ниже положенной климатической нормы», - отметил Тишковец в Instagram.

Он уточнил, что днем в регионе ожидается облачная с прояснениями погода, местами кратковременный дождь.

В Москве днем температура составит плюс 13-15 градусов, в Подмосковье - от 12 до 17 градусов. Атмосферное давление немного подрастет и окажется на отметке 741 мм рт. ст.

Также в Московском регионе в четверг будет действовать «желтый» уровень погодной опасности из-за порывистого ветра.

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