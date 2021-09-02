РИАМО - 2 сен. За первые 6 месяцев текущего года экспорт детских товаров из столицы составил 34,72 млн долларов, он вырос в 1,5 раза, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Заммэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов отметил, что экспорт данного вида продукции превысил не только аналогичный показатель 2020 года, но еще и объем экспорта в первом полугодии 2019 года (28,53 млн долларов).

«При этом столица прочно удерживает звание лидера в этом сегменте — доля Москвы в общероссийском экспорте детских товаров составила почти 37%», - добавил Ефимов.

Наибольший объем экспорта наблюдался в сфере производства игрушек - 24,71 млн долларов. Оставшуюся долю в структуре экспорта делят между собой канцтовары и крупногабаритные товары. За первое полугодие прошлого года игрушки из столицы отправили в 41 государство, в текущем году — в 60.

Глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров уточнил, что экспорт из Москвы в Италию превысил прошлогодние показатели, а поставки в Великобританию почти достигли показателей 2020 года.