РИАМО - 2 сен. Пожар произошел в одной из квартир 17-этажного жилого дома в Батайском проезде на юго-востоке Москвы. В ходе тушения возгорания были спасены 3 человека, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

Сообщение о пожаре поступило спасателям 1 сентября в 22:59. В квартире на 7 этаже горели личные вещи и мебель на площади 10 кв. м.

Из горящей квартиры был спасен человек, из соседних квартир спасли еще двух жильцов. По словам медиков скорой помощи, они не пострадали.

В 23:28 пожар был ликвидирован.