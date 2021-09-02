РИАМО - 2 сен. Похолодание в Москве к 5 сентября выйдет на свой пик, температура может понизиться до значения октября – плюс 5 градусов, сообщается на сайте «Метеовести».

В четверг мегаполис окажется во власти воздушных масс, которые пришли с северных морей. 2 и 3 сентября в столице ожидается плюс 15-16 градусов.

Ранее синоптики сообщили, что первые выходные осени в Московском регионе будут по‑октябрьски холодными. Ночная температура может опуститься до плюс 2 градусов.

В начале следующей недели в столичном регионе также могут наблюдаться заморозки.

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