РИАМО - 2 сен. Вечером загруженность столичных дорог ожидается на уровне 7-8 баллов из 10 возможных, крупные пробки прогнозируются на Волоколамском шоссе, МКАД, Дмитровском шоссе, проспекте Мира, Варшавском шоссе. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Утром затруднения в движении наблюдаются на Ярославском шоссе, Волгоградском проспекте, шоссе Энтузиастов.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», сейчас загруженность дорог в Москве составляет 3 балла. В 9 часов ожидается 5 баллов, после 11 часов - 4 балла.