РИАМО - 2 сен. Московский рынок труда предлагает соискателям около 400 тыс. вакансий, что в 2,5 раза больше, чем до начала пандемии коронавируса, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Рынок труда в Москве восстановился и сегодня стремительно развивается. Мы можем наблюдать, как количество рабочих мест растет с каждым днем. Работодатели все больше заинтересованы в новых сотрудниках и готовы создавать рабочие места для москвичей», - сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что больше всего вакансий доступно в сфере торговли - более 81 тыс. Сервисная индустрия предлагает около 65 тыс. рабочих мест, а спрос на вакансии в ИТ-сфере превышает предложение в 27 раз.

Кроме того, высокая активность сохраняется в строительной индустрии и сфере ЖКХ, где представлено 59 тыс. вакансий.

Благодаря эффективной работе центров занятости населения уровень безработицы в Москве составляет 0,5% и продолжает снижаться.

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