РИАМО - 2 сен. Российские семьи смогут получить свыше 503 тыс. рублей за рождение первенца в следующем году, сумма материнского капитала повысится более чем на 19 тыс. рублей. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Заявление об индексации маткапитала сделал глава Минтруда РФ Антон Котяков на полях Восточного экономического форума.

Индексация материнского капитала включена в проект бюджета Пенсионного фонда России. В 2022 году размер выплаты за рождение первого ребенка составит 503 237 рублей, за второго - 665 009 рублей. Если семья получала маткапитал на первенца, то размер доплаты на второго ребенка будет 161 772 рубля.

В 2021 году выплата за первого малыша составляет 483,8 тыс. рублей, за второго ребенка в семье - 639,4 тыс. рублей.

Как получить материнский капитал на первого и последующих детей>>