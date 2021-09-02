РИАМО - 2 сен. Российская футбольная сборная сыграла вничью с хорватами в матче отборочного этапа чемпионата мира 2022 года, который состоится в Катаре. Об этом сообщает Газета.ru.

Игра прошла на столичном стадионе «Лужники», она завершилась со счетом 0:0.

Данная встреча стала дебютной для нового главного тренера российской сборной Валерия Карпина.

После 4 туров отборочного этапа сборные России и Хорватии набрали по 7 очков, но лидирующую позицию в группе H занимают хорваты, так как у них лучше дополнительные показатели.

В рамках отборочного этапа команда РФ выиграла у Мальты (3:1), Словении (2:1) и проиграла команде Словакии (1:2).

Следующую игру российские футболисты проведут с командой Кипра.