РИАМО - 2 сен. В Подмосковье и Москве в четверг возможны кратковременные дожди, максимальная температура составит плюс 17 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

Прогнозируется облачная погода с прояснениями. Максимальная температура в столице будет плюс 14-16 градусов, в Подмосковье - плюс 16-17 градусов. Скорость северо-западного ветра не будет превышать 10 м/с.

Атмосферное давление ожидается ниже климатической нормы, оно составит 740 мм рт. ст.

Такая погода плохо переносится метеочувствительными людьми.

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