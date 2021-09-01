РИАМО - 1 сен. В Коломне и музее-усадьбе «Даровое» состоится IX Международный яблочно-книжный фестиваль «Антоновские яблоки», гостей ждут семейные мастер-классы, блюда от местных фермеров, встречи с писателями, сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.

Фестиваль пройдет 4 и 5 сентября.

«Мы пригласили около 100 творческих участников – это писатели, издатели, художники, музыканты, актеры. Выступления пройдут на 15 площадках с программами для взрослых, детей, подростков и молодежи. За один фестивальный день состоится больше 80 событий», - рассказала директор и куратор фестиваля Екатерина Ойнас.

Она отметила, что территорией проведения фестиваля станут живописные городские скверы в исторической части города - места притягательные для горожан и туристов.

Главная тема фестиваля – «Фантастическое. О чем мы мечтаем?». Мероприятие приурочено к двум датам: 200-летию со дня рождения писателя Федора Достоевского и 10-летию музея-резиденции «Арткоммуналка. Ерофеев и другие», директором которого является Екатерина Ойнас. Музей рассказывает о повседневности 60-х годов и одновременно является арт- и литрезиденцией.

Гости смогут посетить семейные мастер-классы, приобрести оригинальные сувениры, побывать на литературной кухне «Достоевский FM», попробовать блюда от местных фермеров, зайти в новую кофейню в «Музей-Навигатор».

На главной сцене в городском сквере им. Зайцева будет работать открытая литературная студия. В течение дня там пройдут встречи с современными писателями, публицистами, литературоведами и актерами, среди которых Денис Драгунский, Леонид Клейн, Евгения Некрасова, Вениамин Смехов и другие.

Еще на «Антоновских яблоках» будет представлена арт-инсталляция «Выйти за рамки, а в городском сквере имени Ленина появятся экспонаты «порталы-рамы», аналогичные дверным проемам в стенах музея «Арткоммуналки».

Также все желающие смогут принять участие в творческих экспериментах вместе с молодыми иллюстраторами – студентами Британской школы дизайна под руководством художника Виктора Меламеда. Главным событием Английского павильона станет встреча с английским писателем Алексом Кристофи, автором ставшей бестселлером художественной биографии Достоевского.

Еще будет работать книжный маркет, где можно будет найти новинки литературы от самых разных издательств.

Вход на фестиваль бесплатный. Мероприятие пройдет с соблюдением требований и рекомендаций Роспотребнадзора.