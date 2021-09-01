РИАМО - 1 сен. 5-летнняя девочка во время посещения бассейна на юго-западе Москвы захлебнулась водой и потеряла сознание, ее вытащили очевидцы, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

Днем в среду в бассейне в одном из торговых центров на улице Большой Черемушкинской девочка захлебнулась водой и потеряла сознание. Очевидцами стали посетители бассейна, они сразу вынули ребенка из воды и оказали девочке первую помощь.

Ребенка доставили в детское медицинское учреждение, где ей оказывается помощь.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

«Следователями проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Изучаются камеры видеонаблюдения и служебная документация», - сказала Иванова.

В ближайшее время специалисты доспросят родителей девочки, руководство и сотрудников бассейна. После получения всех меддокументов будет проведена судебно-медицинская экспертиза. Расследование по данному делу продолжается.