РИАМО - 1 сен. В Подмосковье система видеофиксации помогла выявить 33 нарушения перевозки строительного мусора, выписаны штрафы на общую сумму почти 2 млн рублей, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

1 сентября вступили в силу поправки в региональное законодательство, которые кратно увеличивают штрафы за перевозку строительных отходов и грунтов без электронного талона. Эта мера призвана обеспечить прозрачность транспортировки строительного мусора на легальные перерабатывающие комплексы и предотвратить образование незаконных свалок.

«С 1 июня велась подготовительная работа, в экспериментальном режиме была запущена система выдачи талонов, создана горячая линия, видеоинструкции и прочее. Благодаря этому, системой пользуется более 2 тыс. пользователей», - сказал зампред правительства Московской области – министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

Он добавил, что нарушители все-таки нашлись. Только с помощью системы видеофиксации удалось выявить 33 нарушения, вынесено 19 постановлений в отношении юридических лиц и 13 – в отношении граждан.

«Общая сумма штрафов составила 1,9 млн рублей. Кроме того, в ГИДД направлена информация об автомобиле с аннулированной регистрацией, его владелец также будет наказан», — сказал он.

Глава Минэкологии подчеркнул, что повышенные штрафы – не цель, а средство сделать незаконные перевозки экономически невыгодными. Ранее нелегальный перевозчик рисковал несколькими тысячами рублей, и теневая прибыль от транспортировки с лихвой перекрывала возможный риск.

Теперь средняя сумма штрафа составляет 100 тыс. рублей, и это заставит многих задуматься об уходе из незаконного бизнеса.