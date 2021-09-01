РИАМО - 1 сен. Завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего индивидуального предпринимателя, которого обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть девушки на востоке Москвы. Дело будут рассматривать в суде, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

По данным следствия, ночью 21 октября прошлого года около жилого дома на улице 11-й Парковой в Москве в углубление земли для установки столбов упала девушка 2001 года рождения. Она не сумела выбраться из ямы и скончалась.

Следствием установлено, что бизнесмен заключил с другой фирмой договор субподряда на выполнение работ, в том числе по устройству приямков для опор фонарей.

«После заключения договора в период с 16 по 21 октября 2020 года обвиняемый, в нарушение положений договора, с целью скорейшего завершения работ не обеспечил безопасность их проведения и вырыл на газоне, расположенном между тротуаром и проезжей частью, котлованы для последующей установки опор наружного освещения, оградив их самостоятельно приисканными колышками с привязанной сигнальной лентой», - рассказала Иванова.

По ее словам, предприниматель осознавал, что выполняет работы, не отвечающие требованиям безопасности, а также создает угрозу безопасности жизни и здоровья граждан.

Столичные следователи провели большой объем работы, в том числе проведена сложная строительно-техническая экспертиза, выводы которой вместе с другими доказательствами полностью изобличают предпринимателя в совершенном преступлении.

В ходе следствия мужчина полностью признал свою вину.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением было направлено в суд для рассмотрения по существу.