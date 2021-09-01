РИАМО - 1 сен. России очень нужно население в 500 млн человек, а через 100 лет желателен «русский миллиард», так как люди вступили в период соревнования миллиардных цивилизаций, сообщил председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что население России могло бы достигать 500 млн человек, если бы не два распада страны в XX веке. Глава государства встретился со школьниками в детском центре «Океан» во Владивостоке.

«Я уже не говорю про Индию, Китай, где по 1,5 млрд человек жителей, но, если брать англосаксонскую цивилизацию – США, Великобритания, Канада, страны содружества, – там порядка 600 млн, иберо-американская испаноязычная цивилизация – порядка 600 млн, исламская цивилизация – более миллиарда и так далее», — сказал Крупнов в эфире радио Sputnik.

Он пояснил, что если все будет идти, как сегодня, в России к концу столетия останется 70 млн человек, а вокруг будет более десятка миллиардных цивилизаций.

«На такой огромной территории в 1/7 часть мировой суши наличие 70 млн человек населения в окружении миллиардных цивилизаций будет несовместимо с существованием России и русского народа», – добавил эксперт.