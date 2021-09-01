РИАМО - 1 сен. Соцсеть «Одноклассники» выпустила стикеры со звуком от звезд и образовательную ленту ко Дню знаний, сообщает пресс-служба соцсети.

1 сентября в «Одноклассниках» стартует #МесяцЗнаний. В специальной тематической ленте пользователи ОК смогут следить за информацией о познании мира, развитии детей дошкольного возраста и обучении школьников и студентов.

В ленту будут попадать занимательные факты о культуре и науке, образовательные материалы для детей и родителей, а также публикации, посвященные карьере и дополнительному образованию взрослых.

Чтобы пользователи смогли погрузиться в школьную атмосферу, в соцсети запустили стикеры со звуком.

Известные фразы из школьных времен – «Можешь же, когда захочешь!», «Мое терпение скоро лопнет!», «Потише можно?» и другие – зазвучали голосами звезд – Натальи Подольской, Альбины Джанабаевой и Нолы.

В сервисе исчезающих фото и видео «Моменты» появится тематическая рамка «С первым днем осени!», а в разделе «Идеи дня» в десктопной версии ОК – специальный конструктор публикаций, с помощью которого можно рассказать о самых любимых школьных уроках.