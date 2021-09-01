РИАМО - 1 сен. Настроить с утра нервную систему на работу возможно с помощью определенных продуктов, например тех, в которых есть витамины группы B, сообщила врач-диетолог Елена Соломатина.

«Они есть в цельнозерновом и ржаном хлебе. Еще они есть в цельнозерновых кашах. Эти витамины – «допинг» для всей нервной системы, потому что без витаминов группы B не происходят метаболические процессы. Поэтому это основа завтрака и для детей, и для взрослых», – уточнила Соломатина в эфире радио Sputnik.

Она посоветовала также регулярно завтракать блюдами из яиц. Они помогут «встряхнуть» мозг, а еще быстрее принимать правильные решения.

«Есть продукты, которые оказывают положительное действие на когнитивные функции мозга. В первую очередь это яйца, особенно желток из них», – добавил врач.