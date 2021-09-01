РИАМО - 1 сен. Депутат Мособлдумы, глава комитета по местному самоуправлению, секретарь МК КПРФ Александр Наумов провел прием граждан в Кашире, к нему обратились люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, сообщает пресс-служба МК КПРФ.

На приеме присутствовал депутат городского округа Кашира, первый секретарь Каширского ГК КПРФ Юрий Волконитин.

Многие из пришедших — пенсионеры, страдающие хроническими заболеваниями, нуждающиеся в лечении, дорогостоящих препаратах, реабилитации.

Одна из обратившихся к депутату жительниц Кокино до недавнего времени была социальным работником, перенесла коронавирус и сейчас столкнулась с серьезными последствиями, обострились хронические заболевания. Резко выросли расходы на лекарства и лечение.

С просьбой о помощи другого характера к Александру Наумову обратилась мать-одиночка, воспитывающая сына-дошкольника. При этом у нее есть еще двое детей, в отношении которых она была лишена родительских прав. Сейчас они воспитываются в приемной семье. Женщина сделала правильные выводы из этой ситуации. Она начала вести нормальный образ жизни, устроилась на работу, исправно платила алименты. Однако, в период отпуска по беременности и уходу до 1,5 года за третьим ребенком, когда она не могла платить алименты у нее накопилась задолженность в 600 тысяч рублей. Она погашает задолженность, но из ее заработка вычитается 20 000 рублей ежемесячно, при зарплате менее 25 000 руб.

Ее младший ребенок нуждается в лечении, при этом получить социальное пособие, как матери одиночке ей не удается.

Александр Наумов внимательно выслушал каждого гражданина, пришедшего на прием. Всем нуждающимся будет оказана помощь в рамках депутатский полномочий.