РИАМО - 2 сен. В преддверии Дня города Москву украсят флагами и декоративными конструкциями, а также плакатами, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он отметил, что главными элементами украшения станут флаги, которые можно будет увидеть на мостах, вдоль дорог, у вокзалов. В частности, около 2 тыс. флагов будет установлены рядом с метро, ТПУ, на территории аэропорта Внуково, вокзала Восточный.

«Ключевым элементом концепции украшения станет слово «Москва» и цифра 874 - именно столько лет исполняется в этом году столице», — сказал Бирюков.

Он добавил, что всего в городе планируют установить более 3,2 тыс. декоративных конструкций и 1 тыс. поздравительных плакатов, которые разместят на городских билбордах, остановочных павильонах и афишных стендах.

Плакаты покажут самые знаковые места города, среди которые МГУ, Большой театр, планетарий.

Без внимания не оставят и пешеходные зоны на Бульварном кольце. Там будут цветочные арки и световые лайтбоксы.

«Все декоративные элементы используются повторно, путем передекорирования и замены праздничных полотен», - пояснил заммэра.​