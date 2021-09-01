РИАМО - 1 сен. Молодой человек 1998 года рождения, которого подозревают в угрозах убийством в отношении мальчиков в центре столицы, задержан сотрудниками правоохранительных органов. Об этом РИАМО сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям «Угроза убийством» и «Хулиганство».

По данным следствия, вечером 31 августа молодой человек в неадекватном состоянии без причины достал предмет, похожий на пистолет, и начал угрожать проходившим мимо мальчикам. Он преследовал детей, пока его не остановили прохожие. Инцидент произошел в Аптекарском переулке.

«В ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения, связанной с лишением свободы», - отметила Иванова.

Расследование данного уголовного дела продолжается.