РИАМО - 1 сен. Исполнительный директор Ассоциации медицинских центров и врачей «Лига подиатрии» Ольга Чижевская отметила, что при выборе резиновых сапок следует обратить внимание, чтобы был каблучок 2,5-4 см, а также ребристая и предотвращающая падения подошва. Об этом сообщает aif.ru.

Она добавила, что еще следует обратить внимание, чтобы у сапог имелись подходящие по высоте и ширине голенища, в которые можно обуться в шерстяном носке.

«В идеале, проверьте, можно ли вложить в сапоги ортопедические стельки. Именно индивидуальные стельки, сделанные по вашей стопе, помогут нивелировать последствия ношения резиновой обуви: вязкоупругий материал стелек обеспечит дополнительную амортизацию, сохранит физиологичную «работу» ног, корректируя изменения биомеханики и возвращая паттерн ходьбы к норме», - пояснила Чижевская.

Она уточнила, что выбирая резиновую обувь из поливинилхлорида (ПВХ) или этиленвинилацетата (ЭВА) следует исходить прежде всего из характера эксплуатации сапог. Обувь из ПВХ по привычке все называют резиновой. Она являет хорошим вариантом для непогоды, устойчив к перепадам температуры. Также эти сапоги изготавливают методом литья, а значит они полностью герметичны.

По ее словам, обувь из ЭВА легче ПВХ в 3 раза, а еще имеет прекрасные теплоизоляционные свойства.

«Несмотря на «химическое» название, материал экологичный, безвредный, гипоаллергенный. <…> Такая обувь гарантированно защищает не только от дождя, грязи, но и, при использовании теплых вкладышей, от мороза», - сказала эксперт.

По ее словам, у такой обуви есть свои недостатки: сапоги очень боятся механических повреждений и высокой температуры.