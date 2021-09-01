РИАМО - 1 сен. II Просветительский марафон «Новое Знание» начал работу в стране в среду, трансляции первого дня мероприятия посмотрели 22 млн раз, сообщает пресс-служба российского общества «Знание».

Открыл марафон российский президент Владимир Путин. Глава государства провел встречу со школьниками на площадке Всероссийского детского центра «Океан».

Трансляции первого дня марафона собрали свыше 280 тыс. лайков и репостов в соцсетях. В шести городах, где проводятся мероприятия, выступили 48 спикеров, среди которых госдеятели, бизнесмены, выдающиеся представители культуры, науки, искусства, спортсмены. К выступлениям спикеров подключились свыше 1 млн российских школьников.

В рамках марафона начался просветительский челлендж «Поделись своим знанием», в рамках которого известные ученые, министры, губернаторы, предприниматели, сотрудники компаний и общественных организаций провели 500 уроков в школах РФ.

Еще состоялись дни открытых дверей. Их провели в МГТУ имени Баумана в Москве, в Иннополисе в Казани и других компаниях и организациях.