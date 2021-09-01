РИАМО - 1 сен. За 12 часов среды на юге Московской области выпало 30 мм осадков, что составляет около половины от месячной нормы дождей или 3 ведра воды на квадратный метр, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В Москве на ВДНХ - 6 мм, на Балчуге и Тушино - 7 мм», - написал синоптик в своем Instagram-аккаунте.

До конца дня в столице объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы и дождя. Городские службы Москвы перешли на усиленный режим работы из‑за непогоды.

Месячная норма осадков в сентябре в столице составляет 65 мм.

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