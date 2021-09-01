РИАМО - 1 сен. Более 700 юнармейцев из Москвы посетили Международный военно-технический форум «Армия-2021», который прошел с 22 по 28 августа на базе конгрессно-выставочного центра «Патриот» в подмосковной Кубинке, сообщает пресс-служба столичного департамента образования и науки.

На форуме более 1,5 тыс. российских и зарубежных военно-промышленных компаний представили свою продукцию.

Как отметил директор московского центра «Патриот.Спорт» Марат Кучушев, юнармейцы смогли увидеть новейшие экспонаты: сухопутную, авиационную и морскую технику, различные виды вооружения и технологий, созданных как для военного, так и для гражданского использования.

«Ребята посетили лекции и мастер-классы, стали участниками киберспортивного турнира. Наши юнармейцы посещают занятия по военной подготовке, живо интересуются военной историей и всем, что связано с армией, поэтому форум принес им незабываемые впечатления», — рассказал Кучушев.

Школьники, которые заинтересовались юнармейской жизнью, могли проверить свои силы перед вступлением в движение и принять участие в «Личном зачете» — комплексе многоборья, включающем прохождение тепло-дымовой камеры и минного поля, стрельбу из лука и другие активности.

Также на одной из площадок форума проходил киберспортивный турнир, в котором участвовали команды московских кадет, юнармейцев и представителей Российского движения школьников.

В рядах «Юнармии» Москвы насчитывается 29 тыс. школьников и студентов колледжей. Юнармейцы углубленно изучают историю России, реализуют социально значимые проекты, занимаются спортом, участвуют в соревнованиях, патриотических акциях, городских мероприятиях.