РИАМО - 1 сен. Перед Всероссийской переписью населения необходимо проверить готовность помещений, транспорта, сотрудников территориальных органов Росстата и местной власти, IT-инфраструктуры к бесперебойной работе. Это обсудили на совещании у первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова, сообщает пресс-служба Всероссийской переписи.

Совещание прошло 25 августа.

«Перед нами стоит несколько основных задач — обеспечить участие в проведении переписи запланированного числа переписчиков и волонтеров, завершить все работы по подготовке портала госуслуг к использованию в ходе переписи и возможности заполнить на портале электронный переписной лист», — сказал Белоусов.

После того, как были утверждены сроки проведения переписи (15 октября – 14 ноября), активизировалась информационно-разъяснительная кампания. Для Минпросвещения РФ Росстат разработал 3 комплекса материалов уроков, посвященных переписи.

Глава Росстата Павел Малков отметил, что были выполнены задачи по организации работы с Минобрнауки России и вузами по привлечению студентов к участию в переписи.

Продолжается тестирование опции самостоятельной переписи на портале госуслуг. Подготовлен формат электронного переписного листа. Его можно будет удобно заполнить и в браузере, и на мобильном устройстве. Сейчас идет нагрузочное тестирование. Ожидается, что пиковая нагрузка на сайт придется на первый и последний дни онлайн-переписи.

Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября с применением цифровых технологий.