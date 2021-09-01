РИАМО - 1 сен. На юго-западе столицы автомобиль наехал на 10-летнюю девочку, которая передвигалась на самокате по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Москвы.

Происшествие случилось на улице Маршала Савицкого, у дома 30. На девочку наехал водитель ВАЗ 2114.

У ребенка подозревают сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, ушибленную рану теменной области и ушиб таза.

Родителей попросили учить своих детей сходить с самокатов перед переходом дороги. а также быть внимательными на проезжей части.