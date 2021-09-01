РИАМО - 1 сен. В День знаний состоялась первая линейка в новом корпусе школы №3 в микрорайоне Одинцово-1 Одинцовского округа. Образовательное учреждение на 1160 мест в торжественной обстановке открыли глава округа Андрей Иванов и зампред правительства Подмосковья Вячеслав Духин, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Сегодня торжественно открыли в микрорайоне Одинцово-1 новую школу на 1160 мест. Это полноценный учебный комплекс. На его территории построены спортивные площадки, стадион с легкоатлетическим ядром, футбольное поле с искусственным газоном, баскетбольная и волейбольная площадки», – сказал Иванов.

Помимо учебных классов и мастерских с современным оборудованием в здании расположены большой и малый спортзалы, пищеблок с обеденным залом, тренажерный и гимнастический залы, кабинеты дополнительного образования и актовый зал более чем на 500 человек.

«Сегодня в Одинцовском округе двойной праздник. Не только 1 сентября, но и открытие такой большой, красивой школы на 1160 мест. Конечно, это иное качество образования не только с точки зрения того, как это выглядит – современные классы, просторные коридоры, хорошее оборудование, которое там установлено в образовательных целях – но и очень высокий уровень педагогического состава», – отметил Духин.

Он подчеркнул, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев системно занимается вопросами образования, также он уделяет им большое внимание.

Новое здание находится в шаговой доступности для жителей микрорайона Одинцово-1, оно вошло в состав образовательного комплекса на базе школы №3. Директором учебного заведения назначен Дмитрий Никонов, который руководит школой №3 с 1997 года.

Открытие школы позволит снизить нагрузку для второй смены в здании по улице Верхне-Пролетарской, 14, которое также входит в состав школы.