РИАМО - 1 сен. В День знаний в 53 муниципальных школах Одинцовского городского округа прошли традиционные линейки, в новом учебном году за парты гимназий, школ и лицеев сели свыше 52 тыс. учеников. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Первое сентября – начало нового пути, больших открытий и труда во имя нашего общего будущего и личного успеха каждого из учеников. В этом учебном году в Одинцовском округе пошли в школу 52 470 обучающихся, а впервые школьный порог переступил 6701 первоклассник», – отметил глава округа Андрей Иванов.

Он поздравил ребят с Днем знаний и пожелал им интересного учебного года и только хороших оценок.

«Дорогим педагогам и родителям хочу пожелать энергии, сил, терпения и мудрости», – добавил Иванов.

В августе в Одинцовском округе проводили проверку готовности образовательных учреждений к новому учебному году. В критерии приемки входили: антитеррористическая защищенность, пожарная безопасность, готовность к отопительному сезону, работа автобусов и пищеблоков.

«Наши учебные заведения были тщательно проверены межведомственными комиссиями, в состав которых входили представители правоохранительных органов, МЧС, сотрудники органов местного самоуправления. По итогам всех подготовительных мероприятий к началу учебного года готовы все учреждения», – резюмировал руководитель муниципалитета.

В новом учебном году подвоз обучающихся будет осуществляться в 29 школах. Для этого разработано 103 маршрута, которые обеспечат транспортом более 4,8 тыс. учеников.

Также к сентябрю были обустроены пешеходные переходы вблизи школ и детских садов. Для информирования водителей в «Яндекс» направлен список школ, в навигаторе появились знаки «Осторожно, дети» и голосовые предупреждения «Будьте внимательны, рядом школа».