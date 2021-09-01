РИАМО - 1 сен. Прокурата начала проверку после того, как в 33-этажном жилом комплексе в Одинцовском округе лифт с женщиной и 4-месячным ребенком пролетел 5 этажей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

Инцидент произошел 31 августа.

Проведение проверки поручено Одинцовской городской прокуратуре. В ходе проверки оценят исполнение ответственными лицами требований законодательства, в том числе регламентирующего порядок содержания и обслуживания лифтового оборудования.

По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования при наличии оснований.