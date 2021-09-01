РИАМО - 1 сен. II Всероссийский конкурс фото- и видеоработ «Дорожная грамматика образовательных дорог детства» пройдет в России, заявки на него можно подать с 7 сентября по 7 октября, сообщает благотворительный фонд поддержки детей, пострадавших в ДТП, им. Наташи Едыкиной.

Он приурочен ко Дню знаний, а также направлен на профилактику ДТП с участием детей по дороге в образовательные учреждения.

Для конкурсной работы нужно отобразить идеи и предложения ребенка о том, как он прокладывает безопасный маршрут в школу, детский сад. Также сам участник может создать фото- или видеоработу на данную тему.

Творческие работы должны быть на тему ПДД, правильного поведения детей на улицах и по дороге в образовательные учреждения.

В конкурсе могут участвовать дети от 6 до 16 лет. Заявки и работы принимаются на электронный адрес. Итоги планируется подвести с 8 октября по 8 ноября.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: +7(967)640-17-45 (WhatsApp, Viber, Telegram). Звонки и сообщения принимаются по рабочим дням с 10:00 до 16:00 по московскому времени.