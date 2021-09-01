РИАМО - 1 сен. 4 сентября в Богородском округе пройдет фестиваль «Пильняковские чтения». Он будет посвящен известному советскому писателю Борису Пильняку, который порядка 10 лет жил в Богородске (ныне Ногинск). Об этом сообщает пресс-служба администрации Богородского округа.

В рамках литературного праздника организуют активности в стиле начала ХХ века. Можно будет принять участие в изготовлении кукол из тряпок, мастер-классах по письму гусиным пером, живописи, сыграть в шашки, шахматы и домино. На фестивале также будет работать танцевальная площадка.

На «Пильняковских чтениях» подведут итоги литературного конкурса «Как велик земной шар — как мал земной шар» на тему любви к малой Родине.

100 лет назад Борис Пильняк был одним из самых читаемых писателей страны. О нем как о лидере советской литературы писали Троцкий и Горький. Пильняк также руководил Всероссийским союзом писателей, встречался с Теодором Драйзером и Бернардом Шоу, а его «Повесть непогашенной луны» обсуждала вся страна.