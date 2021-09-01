РИАМО - 1 сен. До конца дня в столице ожидается дождь с грозой, в связи с этим городские службы перешли на усиленный режим работы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В некоторых местах может выпасть до трети месячной нормы осадков - до 20 мм.

На круглосуточное дежурство перевели аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов. В частности, на улицах дежурят 300 бригад и около 290 единиц спецтехники ГУП «Мосводосток».

Горожанам рекомендуют быть внимательными на улице и не укрываться от непогоды под деревьями. Автомобилистам необходимо строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также парковаться вдалеке от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Сообщить о подтоплениях можно в круглосуточную центральную диспетчерскую службу «Мосводостока» по телефону: +7(495)657-87-03. Если вода скопилась возле дома, можно отправить заявку в управу района, префектуру округа или единый диспетчерский центр по телефону: +7(495)539-53-53.