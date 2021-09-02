РИАМО - 2 сен. Депутаты Мособлдумы на внеочередном заседании в четверг обсудят ужесточение ответственности за незаконный сброс мусора в неположенных местах и другие вопросы. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

«Данную инициативу мы разработали совместно с коллегами из Мосгордумы, и ранее уже получили положительный отзыв от правительства России. Теперь следующий шаг – направить закинициативу в Госдуму», - уточнил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он подчеркнул, что данная тема очень важна, поэтому было принято решение провести внеочередное заседание.

Еще депутаты планируют обсудить вопрос наделения исполнительных органов власти Подмосковья полномочием по принятию решения о задержании машины, которая припаркована с нарушениями правил. На сегодняшний день такое полномочие есть только у сотрудников Госавтоинспекции.

«В связи с тем, что Московская область занимает второе место в стране по численности населения, а общая величина автопарка составляет свыше 3,5 млн, наблюдаются сложности с оперативным реагированием на нарушения закона на дорогах», – добавил спикер Мособлдумы.

Также на заседании будут обсуждаться вопросы, касающиеся сельских старост, транспортного обслуживания и благоустройства. Всего в проекте повестки заседания около 10 пунктов.​