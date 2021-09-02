РИАМО - 2 сен. Большинство российских пенсионеров получит единовременную выплату в 10 тыс. рублей в четверг, это касается тех пожилых людей, у которых пенсия зачисляется на счета в банках. Об этом сообщается на сайте Пенсионного фонда РФ.

На получение единовременной выплаты могут рассчитывать те, кто числились в статусе пенсионеров на 31 августа этого года.

Для получения выплаты пенсионеру не нужно никуда обращаться, ПФР начислит нужную сумму автоматически по имеющимся данным.

При этом выплата будет начислена только на карту платежной системы «Мир» или на бескарточный счет в банке.

Выплата положена любому пенсионеру, вне зависимости от того, работает он или нет. Также 10 тыс. рублей получат пенсионеры по инвалидности и потере кормильца.

Если пенсионер по каким-то причинам не может получить выплату в сентябре, то 10 тыс. рублей будут доставлены ему в следующем месяце или позже – в зависимости от конкретного случая.

В ПФР пояснили, что родственники умершего пенсионера также смогут получит 10 тыс. рублей вместе с невыплаченной пенсией, которую скончавшийся не успел или не смог получить при жизни.

Оформить право на выплату могут родственники, которые проживали с пенсионером. Для этого им следует обратиться в клиентскую службу ПФР по месту жительства со свидетельством о смерти. Сделать это нужно в течение 6 месяцев со дня смерти родственника-пенсионера.