РИАМО - 1 сен. В столичном районе Можайский в 2022 году введут в эксплуатацию жилой дом по программе реновации. Дом по индивидуальному проекту будет состоять из 3 секций разной этажности, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.

«В районе Можайский по адресу: ул. Петра Алексеева, вл. 12 в следующем году введут жилой дом для переселения по программе реновации. В настоящее время идет возведение надземной части жилого дома», – сказал руководитель департамента Рафик Загрутдинов.

Фасад здания облицуют керамогранитом, на нем установят короба для кондиционеров. Внешние стены жилых этажей украсят плиткой белого цвета с акцентами бежевого, коричневого, светло- и темно-серого цветов. Первый этаж здания выполнят в коричневых тонах теплого оттенка и оформят витражным остеклением.

Всего здесь предусмотрены 134 квартиры (однокомнатных – 60, двухкомнатных – 38, трехкомнатных – 36). В доме установят грузопассажирские лифты, их оборудуют визуальными и тактильными средствами информации. Также новостройку оборудуют системами охранной и пожарной сигнализации.

Жилые квартиры будут начинаться со второго этажа. Первые этажи дома – нежилые, они предусмотрены для размещения объектов инфраструктуры, коммерческих и технических помещений. Здесь могут быть открыты магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей. В вестибюле жилой части разместятся колясочная, комната консьержа, кладовая, для уборочного инвентаря и зона размещения почтовых ящиков.

На придомовой территории благоустроят парковку, детскую и спортивную площадки, появятся природные насаждения.