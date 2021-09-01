РИАМО - 1 сен. Осенью в России не прогнозируется повышение цен на бензин, данный рынок будет восстанавливаться, сообщает kp.ru.

Вице-премьер РФ Александр Новак отметил, что Россия почти полностью сократила экспорт топлива.

«С традиционным падением спроса с наступлением осени она будет еще более нормальной», — сказал Новак.

Он рассказал о договоренности с компанией «Сургутнефтегаз», основным экспортером топлива. Сейчас она поставляет бензин на внутренний рынок.

По его словам, именно эти меры позволили частично скорректировать цены на бензин в стране.

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