РИАМО - 1 сен. Осенью в России не прогнозируется повышение цен на бензин, данный рынок будет восстанавливаться, сообщает kp.ru.
Вице-премьер РФ Александр Новак отметил, что Россия почти полностью сократила экспорт топлива.
«С традиционным падением спроса с наступлением осени она будет еще более нормальной», — сказал Новак.
Он рассказал о договоренности с компанией «Сургутнефтегаз», основным экспортером топлива. Сейчас она поставляет бензин на внутренний рынок.
По его словам, именно эти меры позволили частично скорректировать цены на бензин в стране.
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