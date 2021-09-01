РИАМО - 1 сен. Завершился опрос жителей Подмосковья по теме «Газ в Вашем доме», проходящий с начала марта на портале ТыРешаешьЖКХ.рф, в нем приняли участие свыше 3,6 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба Госжилинспекции Московской области.

«Мы благодарим 3661 неравнодушного жителя региона, которые активно подключились к прохождению опроса. Тем самым каждый из вас внес неоценимый вклад в формирование новой системы, призванной помочь минимизировать риск возникновения несчастных случаев, связанных с эксплуатацией газового оборудования в домах и квартирах», - сказала глава региональной Госжилинспекции Ольга Федина.

Она отметила, что полученные данные уже помогли органам власти и местного самоуправления выявить уязвимые места в эксплуатации газового оборудования в регионе и начать их укрепление.

Так, на вопрос о наличии договора на обслуживание внутриквартирного газового оборудования положительно ответили 90,25% опрошенных. При этом отсутствие данного документа хотя бы у одного жильца подвергает опасности всех проживающих в доме и карается и отключением подачи газа в квартиру, и административным штрафом.

По итогам опроса 83,84% респондентов оценили качество работы специализированных газовых служб как «Хорошее», а сотрудников газовой службы видели больше одного раза 85,26% участников опроса.

Тем не менее, 16,16% респондентов остались недовольны работой служб. Чтобы понизить этот процент, всеми органами местного самоуправления разработаны и утверждены графики совместных с инспекторами и сотрудниками спецорганизаций проверок качества, предоставляемых в этой сфере услуг. Обходы начались 11 марта и продолжатся до конца 2021 года.

Всего в Подмосковье проверено 1024 многоквартирных дома. В адрес управляющих организаций составлено 238 административных протоколов за неудовлетворительное содержание внутридомового газового оборудования. Кроме того, проведено более 5,5 тыс. осмотров состояния внутриквартирного газового оборудования.

В отношении физических лиц составлено более 270 административных протоколов за отсутствие договоров, и еще 33 – за недопуск специалистов.