РИАМО - 1 сен. В 2022 году в Московской области планируют комплексно благоустроить 1344 дворовых территории, сообщает пресс-служба министерства благоустройства региона.

«Мы определили адресный перечень дворов, подлежащих благоустройству в следующем году. В список вошли 1 344 адреса. Вопрос благоустройства дворов в нашем регионе является одним из приоритетных. И очень важно при этом учитывать мнение и запросы жителей», - сказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

Список адресов, которые планируют комплексно благоустроить, сформирован подмосковными муниципалитетами из двух источников: по итогам голосования жителей на интернет-портале «Добродел» и на основании личных обращений граждан в местную администрацию.

В список вошли дворы, которые ранее не приводили в порядок по программе комплексного благоустройства. Все адреса, включенные в список, утверждены решениями муниципальных общественных комиссий по благоустройству.

Адреса дворов, благоустройство которых запланировано на 2022 год, доступны для ознакомления на портале «Добродел» и на сайте министерства благоустройства Подмосковья.

с 28 июля по 11 августа жители Подмосковья участвовали в онлайн-голосовании на портале «Добродел» за выбор дворов, планируемых к благоустройству в 2022 году. Всего в голосовании приняли участие более 80 тыс. человек.

Программа по благоустройству дворов стартовала в Подмосковье по поручению губернатора региона Андрея Воробьева в 2015 году. За это время в регионе обновили свыше 8196 дворов, еще 735 отремонтируют до конца этого года.