РИАМО - 1 сен. В столице за 3 летних месяца выпало 213 мм осадков, что составляет 89% от нормы сезона, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В первые 2 летних месяца наблюдался недостаток осадков. В июне выпало 79% от месячной нормы, в июле – 51% от месячной нормы. В августе выпало 108 мм осадков, что составляет 138% от месячной нормы. Таким образом, август-2021 стал самым влажным за последние 5 лет.

Минувшее лето в столице стало вторым по теплу за всю историю метеонаблюдений. Самым жарким было лето 2010 года. У лета 1972 года примерно такая же средняя температура, как и летом 2021 года. На третьем месте – лето 2011 года.

Так, июнь-2021 вошел в топ-3 самых теплых с 1891 года и стал самым жарким с начала XXI века. Июль, который стал самым жарким месяцем лета-2021, также стал самым теплым за последние 11 лет. Август стал самым теплым за последние 3 года.

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