РИАМО - 1 сен. Мэр Москвы Сергей Собянин на марафоне общества «Знание» назвал Москву крупнейшим донором РФ, сообщает Газета.ru.

Он отметил, что перечислений от нее хватает, чтобы направить регионам страны более половины трансфертов из федерального бюджета.

«Я должен сказать, что Москва большую часть налогов перечисляет в федеральный бюджет. Не нам перечисляют, а территории Москвы перечисляют деньги в федеральный бюджет», — сказал мэр.

По его словам, некоторые люди утверждают, что Россия кормит Москву, с чем он не согласен. Лишь в прошлом году Москва перевела регионам 800 млрд рублей, себе оставив 890 млрд рублей.

48% собранных в Москве взносов направили на выплату пенсий и медобеспечение в других субъектах страны.