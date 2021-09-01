РИАМО - 1 сен. На выходных в Подмосковье и столице будет холодно, максимальная температура составит плюс 13 градусов, ожидаются дожди. Такая погода соответствует октябрю, сообщается на сайте «Метеовести».

К Москве подошел холодный фронт, который принес сильные дожди. Местами также могут прогреметь грозы. В некоторых районах столицы может выпасть до 10-15 мм осадков при месячной норме в 67 мм.

В городе начинается похолодание. К утру 2 сентября температура опустится до плюс 10 градусов в столице, в Подмосковье – до плюс 6-11 градусов. Днем ожидаются кратковременные дожди, в столице будет плюс 13-15 градусов, в области – плюс 11-16 градусов.

3 сентября погода немного улучшится, но теплее не будет. Ночью похолодает до плюс 5-7 градусов в Москве, в Подмосковье до плюс 2-7 градусов. Днем в столице – плюс 13-15 градусов, в области – плюс 10-15 градусов.

А 4 сентября в регион начнет поступать арктический воздух. Усилятся дожди, ветер, ночью будет плюс 4-9 градусов, днем — плюс 8-13 градусов.

В Московском регионе 5 сентября будет пасмурно и сыро, пройдут небольшие дожди. Ночью – плюс 2-7 градусов, днем — плюс 8-13 градусов. Такая погода свойственна первой декаде октября.

В начале следующей недели в Подмосковье и столице могут быть заморозки.

Однако в сентябре в регионе еще ожидается период потепления и приход бабьего лета.

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