РИАМО - 1 сен. Уральский государственный педагогический университет и Свердловское областное отделение «Русского географического общества» проводят Всероссийский конкурс творческих работ «Открываем Россию заново. Всей семьей!» для популяризация туристической привлекательности российских регионов для семейных путешествий. Об этом сообщает пресс-служба УрГПУ.

Основной задачей конкурса является повышение интереса к семейным путешествиям, а также акцентирование внимания на увлекательности и доступности путешествий по России, позволяющих учесть интересы разных поколений при знакомстве с уникальной и разнообразной природой, богатой культурой, славной историей и современными достижениями регионов страны.

Участие в конкурсе могут принять граждане РФ без возрастных ограничений с творческими работами, рассказывающими о семейных путешествиях по регионам России в следующих номинациях: фотографии, эссе, мультимедийные презентации и видеоролики.

Подробности можно узнать на сайте. Контактное лицо - Матвеева Алена Игоревна, аналитик управления научных исследований, телефон: +7(343)235-76-03, почта: lyonchik_7777@list.ru.