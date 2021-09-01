РИАМО - 1 сен. Молодежная научно-практическая конференция, посвященная 80-летию Тульской оборонительной операции, состоится 25-28 ноября 2021 года. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Конференция пройдет в городе-герое Туле.

Форма участия в конференции: очная или заочная (в случае введения новых ограничительных мер в связи с ухудшением противоэпидемиологической ситуации в Тульской области). В конференции принимают участие учащиеся средних общеобразовательных школ, лицеев и центров образования.

Регистрация заявок проходит по 1 октября на электронные адреса: bbratstvo.89@mail.ru, nordburg@mail.ru. Статьи принимают до 1 ноября. Принимаются статьи объемом до 3 страниц формата А4, включая таблицы (не более одной) и рисунки (не более одного), библиографический список (не более 5 источников, не старше 10 лет).

Участие в конференции бесплатное. Оплата проживания и питания иногородних участников конференции производится за счет командировочных расходов направляющей стороной.

На конференции предполагается обсудить вопросы военных действий на территории Тульской области, военной повседневности, героического подвига воинов и тружеников тыла в ходе Тульской оборонительной операции.