РИАМО - 1 сен. На улице Салтыковской в районе дома 39 водитель автомобиля Hyundai совершил наезд на 10-летнего мальчика, который переезжал на самокате проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

С сотрясением головного мозга, закрытой черепно-мозговой травмой и переломом левой голени ребенка доставили в медучреждение.

По данному факту инспекторами ГИБДД проводится проверка.

Ранее 12‑летнюю девочку сбили на пешеходном переходе в Троицке. Пострадавшую госпитализировали.

В связи с началом нового учебного года значительно увеличилось количество детей в городе. В связи с этом водителей призывают быть внимательными при приближении к пешеходным переходам: необходимо заранее снизить скорость или остановиться, чтобы пропустить пешеходов.