РИАМО - 1 сен. Ремесленники продали свыше 6,5 тыс. изделий народно-художественных промыслов на фестивале «Сыр. Пир. Мир» в городском округе Истра за четыре дня его работы, сообщает пресс-служба комитета по туризму Московской области.

В мероприятии поучаствовали 38 ремесленников из 12 регионов России.

Подмосковный регион представили такие предприятия как, Жостовская фабрика декоративной росписи, фабрика игрушек «Климо» и фабрика «Объединение Гжель». Жостовская фабрика реализовала 50 подносов и шкатулок, а фабрика игрушек Климо продала более 200 игрушек. Особым спросом на фестивале пользовались изделия из оливкового дерева и керамики.

Фестиваль «Сыр. Пир. Мир» проходил в деревне Дубровское городского округа Истра с 26 по 29 августа в рамках проекта губернатора Московской области Андрея Воробьева «Лето в Подмосковье». В фестивале приняли участие около 400 фермеров из 54 регионов России.

Свою продукцию представили фермеры-сыроделы, виноделы, пивовары, а также мастера-ремесленники.