РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 1 сен. В спортшколе «Белка» Котельников прошел праздник, посвященный Дню памяти святых Флора и Лавра. В Русской православной церкви они являются небесными покровителями лошадей и всех, кто по роду своей деятельности связан с ними, сообщает пресс-служба администрации округа.

На праздник собрались воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Белка» и их родители. Священник храма Казанской иконы Божьей матери в Котельниках отец Михаил отслужил молебен святым Флору и Лавру, поздравил всех собравшихся с праздником и с началом нового учебного года. Далее дети приняли участие в соревнованиях по хобби-хорсингу.

Призовые места в старшей группе заняли Рожанская Алиса, Ягодина София, Урдина Кира, в младшей группе - Спиридонова Дарья, Ионова Яромира, Урдина Дарина.