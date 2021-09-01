РИАМО - 1 сен. Министр культуры России Ольга Любимова отметила, что установленная в центре Москвы скульптура «Большая глина №4» должна способствовать развитию диалога об искусстве в обществе, сообщает Федеральное агентство новостей.

В августе у здания ГЭС-2 на Болотной набережной в центре столицы появилась необычная 12-метровая скульптура - работа швейцарского художника Урса Фишера. Монумент в виде огромного комка глины произвел неоднозначное впечатление на жителей и гостей Москвы.

В рамках просветительского марафона «Новое знание» Любимова подчеркнула, что скульптура оправдала цель своей установки - как и предполагалось, она вызвала споры среди людей, натолкнув их на дискуссию.

«Посмотрите, никого этот кусок глины не оставил равнодушным, невероятная реакция», - отметила министр.

При этом Любимова призналась, что скульптура не вызвала никакого отклика ее в душе.

Крыса, мороженое или мусор: прохожие не оценили 12‑метровый «комок глины» в центре Москвы>>