РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 1 сен. В СНТ «Горняк» подмосковных Котельников выявили навалы хлама на земельном участке, сообщает пресс-служба администрации округа.

Административной комиссией городского округа Котельники №36 в ходе рейда выявлено складирование и хранение строительных материалов на земельном участке, расположенном в СНТ «Горняк».

Администрация просит собственников земельных участков, расположенных на территории СНТ, не захламлять и не производить складирование строительного и иного мусора на землях общего пользования.