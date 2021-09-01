РИАМО - 1 сен. Торжественные линейки в честь Дня знаний прошли во всех школах Московской области. Учеников с праздником приехали поздравить члены руководящего состава правительства Подмосковья. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства региона.

Первый вице-губернатор Московской области - председатель правительства региона Ильдар Габдрахманов поздравил с началом учебного года учеников гимназии №2 в Красногорске.

«Я хотел бы от губернатора Московской области (Андрея Воробьева - ред.) и от себя лично поздравить вас с новым учебным годом. 1 сентября – это всегда радостный и в то же время ответственный день. В первую очередь он волнителен для первоклашек. Подмосковье - большой регион. Сегодня в школы пришло около миллиона учеников, и наша задача - сделать так, чтобы дети учились в комфортных, современных школах», — сказал Габдрахманов.

Красногорская гимназия является одной из сильнейших в области. В 2021 году из нее выпустились 5 медалистов, 38% - высокобалльники, 43% выпускников набрали 220 баллов и более на 3 экзаменах.

Вице-губернатор области Игорь Тресков и спецпредставитель губернатора Подмосковья в Коломне, первый зампред Мособлдумы Никита Чаплин поздравили учеников коломенской школы №15.

«День знаний - один самых из прекрасных праздников, мы ведем своих детей в школу. В прошлом году построили в Коломне 2 школы, в следующем – еще 4, и таким образом сможем ликвидировать 2-ю смену», — сказал Тресков.

В волоколамской школе №3 прошла первая линейка в новом здании.

«Мы стараемся во всей Московской области строить и реконструировать школы. У вашей школы богатая история, очень важно, что вы все цените и бережете ее. И очень важно, чтобы, помимо исторического прошлого, у нас было достойное будущее», — отметил вице-губернатор региона – руководитель администрации губернатора Московской области Александр Чупраков.

Вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин встретился с педагогическим коллективом лицея №6 «Парус» в Дзержинском.

«Хочу поздравить всех педагогов и учеников с новым учебным годом. Учитель - не просто профессия, это подвижник. Сегодня наши учителя работают в непростых условиях, классы переполнены. Чтобы решить эту проблему, одно из приоритетных направлений в Московской области – строительство новых школ», — подчеркнул Хромушин.

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