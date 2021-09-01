РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 1 сен. Студентка Красногорского хореографического училища Мелания Ника Кобякова стала лауреатом II степени в номинации «Хореографическое искусство» конкурса «Молодые дарования России», сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Юная танцовщица представляла Московскую область. Конкурс проводится ежегодно министерством культуры РФ по всем видам искусства и является одной из важнейших ступеней в профессиональной карьере будущих артистов.

Председателем жюри выступила ректор Московской государственной академии хореографии Марина Леонова.