РИАМО - 1 сен. 8-балльные пробки образовались на дорогах столицы в первый день осени, особенно затруднено движение в центре города, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

В частности, водителям трудно проехать у станций метро «Лубянка», «Кузнецкий мост», на улицах Тверской, Неглинной.

Непростая дорожная ситуация и на северо-востоке, западе и юго-востоке города. К 20 часам на дорогах ожидается 7 баллов, к 21 часу — 6 баллов.

На некоторых участках продолжают дорожные работы, которые также влияют на дорожную ситуацию.